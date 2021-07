Letní rekreanti si mohou poprvé v historii vybírat ze tří umělých mosteckých jezer. K Benediktu a Matyldě se přidalo otevřené jezero Most, které zažívá premiérovou koupací sezonu. Pro udržení jejich provozu je důležité, aby každé zůstalo jiné a jedinečné.

Obchodní řetězce jedné značky nabízejí většinou stejné zboží a vypadají, ať jste kdekoliv, jako by si z oka vypadly. Co je dobré pro nakupování, ale nemusí být dobré pro cestovní ruch. Kdyby všechna rekreační jezera v Mostě byla podobná jako vejce vejci, byla by to nuda a místní by jezdili jinam. Jinakost jezer v Mostě se zatím daří udržet a je to dobře. Nejstarší Benedikt je nejmenší, ale má nejvíce zeleně, hřišť a je nejblíž od paneláků. Na Matyldě je sice méně stínu, ale je tam nejlepší bruslařská dráha, zázemí pro koupání a vodní motosporty. Obří jezero Most je nejmladší a nabídku postupně rozšiřuje. Není divu, že je středem zájmu.

Velkým tématem jsou stále kamenné pláže, které se po kritice řeší menšími valounky, protože žádaný písčitý břeh by velké vlny vymlely. Až bude u tohoto jezera kemp s chatičkami, jeho výjimečnost v Mostě dál posílí, aniž by to ale uškodilo ostatním nádržím. Ty si totiž díky odlišnosti udržují své příznivce.

V budoucnu se plánuje zatopení dolů ČSA a Bílina, ze kterých vzniknou ještě větší vodní plochy, než je jezero Most. Když nebudou jeho kopií jako supermarkety, bude to jedině dobře.