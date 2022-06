Integrovaná veřejná doprava má lidem zjednodušovat cestování, nabízet zvýhodněné jízdenky a zrychlovat odbavování v dopravních prostředcích. Integrace ve 21. století je zkrátka užitečná věc a v jedné oblasti funguje obvykle bez krkolomností. Pokulhává však mezi regiony, protože každý kraj má jiný systém. Cestující má představu, že navzdory odlišnostem jsou systémy uživatelsky přívětivé a navazují na sebe, aby lidé měli co nejméně starostí. Jenže to je omyl.

Když budete chtít v létě jezdit na výlety po Ústeckém kraji, je nejlepší využít jednodenní síťovou jízdenku DÚK. Tato skvělá a snadno dostupná papírová jízdenka stojí jen 140 korun a můžete na ni jezdit od rána do noci křížem krážem celým krajem, protože platí pro vlaky, autobusy, MHD a parníky různých dopravců. Pokud si naplánujete cestu do sousedního Libereckého kraje, DÚK tam neplatí, ale můžete využít za stejnou cenu podobnou jízdenku IDOL určenou pro Liberecko.

Má to ale háček.

Nesmyslné komplikace

IDOL není papírová jízdenka jako DÚK, ale čipová karta, kterou na nádražích v Ústeckém kraji neseženete. A to není jediný zádrhel. V ideálním integrovaném světě by pro pohodlnou jízdu například z Mostu do Liberce a zpět stačila úsporná kombinace jízdenek DÚK a IDOL, ale v rychlíku soukromého dopravce musíte ve vlaku vždy doplatit úsek Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa, protože toto široké hraniční pásmo mezi oběma kraji není pro rychlé spoje integrováno. Důvod? Rychlík nestaví ve vísce Žandov. Pomalejší osobák tam ale zastavuje, takže v něm se nic doplácet nemusí. Aby toho nebylo málo, IDOL má dva druhy karet a jedna z nich neumožňuje studentům využít zlevněnou jednodenní síťovou jízdenku za 70 korun, takže kluci a holky z Ústeckého kraje si buď musí koupit pro Liberecký kraj běžnou jízdenku nebo síťovou pro dospěláky. Tohle přece není komfortní integrace.

Úřady, které integrované systémy s dopravci vytvořily, by měly cestování dál zjednodušovat. Bylo by pěkné mít sladěný severočeský systém DÚKIDOL, aby síťové jízdenky obou krajů byly dostupné v každém z nich bez překážek. Vždyť oba kraje nenabízejí jen nádherná místa pro turistiku, ale lidé potřebují mezi nimi pendlovat i kvůli návštěvě lékařů, rodiny a přátel.