Zatímco jiná sídla čelí negativním sociálním jevům, bourají zdevastované paneláky, nabírají strážníky a nestíhají uklízet černé skládky, Meziboří se jako sluníčko usmívá z výšky na údolí. Jak je možné, že lidé Meziboří tak chválí? A budou jednou chválit stejně i ostatní města?

Zdá se, že Meziboří je příkladem dobré praxe v obecní správě a občanském soužití. Chtělo by to najmout odborníky, aby zjistili víc a našli příčinu. Sociologové by měli hlavně zjistit, zda je tamní index štěstí a spokojenosti přenositelný jinam, třeba do smutnějšího Mostu a Litvínova.

Něco je zřejmé i bez složité analýzy. Meziboří těží z výhod. Leží uprostřed lesů. Je v přiměřené izolaci. Nemá průmysl ani tranzitní silnici. Stačí okružní cesta s odbočkou na Litvínov. Obyvatel je akorát. Služby pro pět tisíc lidí se zajišťují snáze, než kdyby jich bylo sto tisíc. Město má dlouhodobě politicky stabilní vládu.

Jistě, i Meziboří má své problémy. Bývalému učňovskému městu kdysi hrozil úpadek. Město, které patřilo k nejmladším, stárne. A s ním i budovy a infrastruktura. Někdo chce víc parkovišť či obchodů. Kuřáci občas házejí vajgly na trávu. Zprivatizovaný kulturní dům už není kulturní.

Podstatné je, že výhody převažují. Na ty své se musejí soustředit ostatní města. Horské hvozdy do Mostu nepřeneseme, ale je třeba podporovat mostecké genius loci, třeba úpravu panelákových sídlišť. Tam je zakopané štěstí.