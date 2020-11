Historie nás učí, že i ty největší potíže se dají společně překonat. Musíme je ale chtít překonat a uvědomit si, že nás spojuje vzájemná závislost.

Souhlasíme s vizionáři, kteří vidí obrovský potenciál v jezeru Most. Mnozí mu říkají „mostecké moře“. Při pohledu na Most z tohoto „moře“ si lze vybavit New York.

Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Na počátku 17. století byl malou osadou obchodníků s kožešinami. V té době byl Most už bohatým městem. V tomto století na svou minulost může úspěšně navázat. A není nutné, aby se New Yorku ve všem podobal.