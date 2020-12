Zneklidněná radnice nasadí nový detekční systém, který umožní nasnímané přestupky pokutovat. Volání po větší bezpečnosti a kázni v asfaltové džungli je správné, ale závažná jsou i celková data o automobilismu. Jeho neudržitelný růst nelze řešit pokutami ani náhradou benzinu.

Odstrašující je příklad ulice Pod Lajsníkem. Radar tam v průměru napočítá 300 tisíc vozidel měsíčně, z toho 40 tisíc při nepovolené rychlosti. To je děsivé číslo – v přepočtu na den 1 300 přestupků v pouhé jedné ulici. Za pokuty si město za pár let našetří na novou tramvajovou trať. Ta má shodou okolností vést ulicí Pod Lajsníkem, aby vytvořila mostecký kolejový okruh. Moderní tramvaje s předností v jízdě mají konkurovat komfortem a rychlostí expanzi aut. Těch bude v Mostě podle odborných prognóz minimálně do roku 2030 přibývat, protože rodinám nestačí jedno auto.

Volný trh neumí počty aut regulovat. Kdo chce auto, tak si ho koupí. Jenže radnice pak musí v omezenějším prostoru stavět další parkoviště. Udržení ohrožené MHD a její modernizace stojí miliardy. Nekázeň řidičů odhalená radary vede k úvaze, proč se neomezený růst automobilismu podporuje. Cožpak hluk, oxidy dusíku a dopravní nehody dělají město zdravějším?

Pokud se spotřebitelé sami neomezí jako obézní při dietě, nic se nezmění. Jiný bude jen pohon strojů. Ale ani elektromobil sraženému dítěti život nevrátí.