Litvínov chce prosadit odvolání ředitele Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Most je většinový akcionář, takže svého ředitele, zastupitele z Mostu, ve funkci zřejmě podrží. Výtek na řízení podniku má Litvínov sice dost, ale převáží názor, že na personální změnu není vhodný čas. S ředitelem se dá domluvit. Nejhorší by byl nesvár mezi městy.

Tento rok je pro podnik nejnáročnější za posledních dvacet let. Za stovky milionů korun modernizuje tramvajovou trať Most-Litvínov, musí řešit výluku, nedostatek řidičů a zajistit nový odbavovací systém pro integraci s krajem. A do toho bylo třeba koordinovat s Litvínovem výměnu kolejí při výstavbě městského autobusové nádraží. Bez chyb by to nikdo nezvládl. Otázka zní: je to teď na odvolání?

Řediteli se nevytýká porušení žádného zákona. Litvínovu se přesto nelíbí řada věcí, třeba údajná arogance moci a špatná komunikace. Radnice má právo kritizovat, protože je akcionář, navíc menšinový, takže chce být víc slyšet. Má také pravdu v tom, že letní výpadky autobusových spojů a slabá informovanost byla pro cestující nepříjemná. Nízkou mzdu řidičů měla města řešit dřív a nemusela čekat na ředitele a kolektivní vyjednávání s odbory. Výdělky už naštěstí vzrostly, i když města se handrkovala o to, kdo pomohl rychleji.

Nově se Litvínov obává, že kvůli špatným mostům podnik nestihne zmodernizovat trať, stavbu nedodělá nebo prodraží a města to zaplatí, což nebylo v plánu. To je vážné varování. Akcionáři musejí okamžitě jednat a o závěrech informovat veřejnost. Když ji nechají v nejistotě, oslabí tím význam MHD. A to města přece nechtějí. MHD už přišla o dopravně-technického náměstka. Ale nemít ještě ředitele je velké riziko. Byl by nový lepší? A kde ho tak rychle vzít?

Důležité je, že odbory proti řediteli neprotestují. Kdyby stávkovaly, aktivita Litvínova by Mostu dávala větší smysl. Hlavní je, aby se města nehašteřila. Ale protože se blíží komunální volby v roce 2022, spor o řízení podniku se spíše vyhrotí.