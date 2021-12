Na seznamu naplánovaných investic najdeme víc než sto akcí, například úpravy hradu Hněvín, zvelebování škol a rekreačních areálů, výstavbu nových parkovacích míst a rekonstrukci komunikací. To jsou nezbytné věci, které město potřebuje.

Most investuje stovky milionů do nových staveb. Nová Budovatelka neprošla

Hrad je zavřený, protože se musí zmodernizovat jeho zastaralá kuchyně, restaurace a hotýlek. Až to bude hotové, hrad se opět stane oblíbeným výletním místem. I to přispívá k rozvoji Mostu, stejně jako zlepšování zázemí u jezer či zřizování moderních učeben ve školách a bezbariérových zastávek MHD.

Zásadní a drahé investice, rekonstrukci kulturního domu Repre či záměr výstavby nové tramvajové trati, město odložilo. I proto lze chápat námitku opozice, že Most nyní nemá při ruce jiný ambiciózní rozvojový projekt. Takovým by mohla být rekonstrukce zanedbané centrální části třídy Budovatelů. Opozici se nepodařilo prosadit do nového rozpočtu architektonickou soutěž, kterou město loni nevyhlásilo kvůli covidu a finanční nejistotě. Po odeznění obav bude dobré vrátit Budovatelku do hry a připravovat ji společně s Repre, které je nedílnou součástí této ulice.