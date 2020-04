Městu se tím vzdalují tučné dotace na školství a pomoc lidem v nouzi. Podle radnice agentura nesouhlasila s plánem postavit v Chanově modulové bydlení, což jsou česky řečeno kontejnerové byty. To ale není celý důvod. Chybu udělalo město i agentura.

Toto manželství nebylo z lásky. Město chtělo hlavně peníze na své projekty. V posledních letech dostalo 133 milionů. Agentura za to očekávala, že prosadí své lidumilné vize. Vztah od roku 2008 procházel krizemi i rozchody. Ty mohou skutečné partnery posilovat, jenže tady byl vztah povrchní. Znáte to - manžel věčně v luftu, manželka doma s kupou dětí, hádky, výčitky, občas objetí před sousedy, aby nešířili drby. Třeba loni v červnu primátor veřejně prohlásil, že šéf agentury pro něj není žádný partner a že s tímto typem člověka odmítá spolupracovat. A v srpnu už byla rodinka zase pohromadě a všem oznámila, že “obě strany se shodly na nezbytnosti intenzivnější spolupráce v otázce budoucnosti lokality Chanov”. Dokonce slíbily vznik expertní skupiny na zpracování dlouhodobé strategie.

Primátor tehdy sdělil, že si váží dosavadní spolupráce s agenturou. Její šéf ale trval na tom, že nejlepší je postupný útlum Chanova a ubytování jeho obyvatel v normálních sídlištích. O kontejnery tedy zas tolik nešlo (některé bývají lepší než panelák). Agentura však správně zdůrazňovala, že město musí komunikovat s chanovskými. Do toho se městu nechtělo, protože by muselo spolupracovat s dlužníky (nejsou to pro nás partneři, řekl jeden radní). To se radnici vymstilo. Do sporu vstoupila ombudsmanka se svým zjištěním, že kontejnery pro Romy budou etnicky diskriminační a prohloubí segregaci.

Není divu, že agentura Most opustila. Jenže tady přece nejde jen o jedno malé ghetto, které leží mezi čističkou odpadních vod a čtyřproudovou silnicí. Sociální potíže má celý Most. Pomoc města a agentury potřebují i děti z běžných sídlišť. Partnerství mělo proto vydržet alespoň do doby, než skončí pandemie, která změní financování projektů a priority. Město už oznámilo, že stavbu kontejnerů o rok odkládá.