„Určitě jsme neukázali to nejlepší, co v nás je. S výkonem nejsme spokojení, ale musíme jít dál. Něco si k tomu řekneme a odrazme se od toho,“ řekl po zápase útočník Dominik Kubalík.

Rusové do zápasu vlétli o poznání aktivněji a brankář Šimon Hrubec se měl brzy co ohánět. V 5. minutě však nestačil na švih Burdasova, který okázale zakončil vydařenou přesilovkou kombinaci sborné.

Češi ale dokázali vyrovnat ještě před polovinou první třetiny. Michael Špaček připravil soupeře o puk, ujel do brejku a předal kotouč Jakubu Flekovi, který i s trochou štěstí prostřelil brankáře Samonova. Svůj debut na MS tak Flek hned oslavil gólem.

Příliš mnoho nepřesností

Sborná však byla i nadále nebezpečnější, zatímco český výběr až příliš často brzdily chyby v rozehrávce a nepřesnosti. I ve druhé třetině čelil Hrubec několika velkým šancím, kapituloval ale až v 36. minutě. To Švec-Rogovoj využil série českých chyb a skóroval během ruského oslabení.

Znovu ale bylo vyrovnáno. Postaral se o to krátce před druhou sirénou Jakub Vrána, kterého do sebevědomě proměněného úniku vyslal Dominik Kubalík. Detroitský kanonýr Vrána v Rize poprvé předvedl, co je jeho hlavní přednost.

Do třetí třetiny vstoupili mnohem důrazněji Češi, ale z jejich tlaku nebylo nic. A sborná trestala. Po další hrubce národního týmu v obranném pásmu překonal Hrubce Barabanov. Rusové potřetí v utkání vedli.

Šok v poslední minutě

A výběr trenéra Filipa Pešána se potřetí snažil vyrovnat. Nápor mužů v bílých dresech s blížícím se koncem zápasu sílil, ale gól nepřicházel. Až přišla 58. minuta a vysvobození v přesilovce, v níž Dominik Kubalík předvedl svou výstavní ránu. 3:3!

Zdálo se, že na prodloužení už se nic nezmění. Jenže Češi v poslední minutě vyrobili další nepochopitelnou chybu: špatně vystřídali, Grigorenko se 19 sekund před koncem dostal do obří šance a proměnil ji.

Sami Rusové nevěřili, že se jim podařilo dát tak snadno vítězný gól. Český tým se ještě pokusil o zázrak ve hře bez brankáře a vytvořil si závar před Samonovem, počtvrté už ale vyrovnat nedokázal.

„Samozřejmě nás to mrzí, ale hned v sobotu hrajeme další zápas. Musíme to hodit za hlavu," zaměřil se Kubalík na blížící se duel se Švýcarskem.