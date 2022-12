Finále MS slibuje napínavou podívanou. Messi má poslední šanci získat zlato

V roce 1986, konkrétně 29. června, jsme měli doma zapnutou televizi a sledovali, jak La Albiceleste poráží Spolkovou republiku Německo. Tenkrát jsem držel palce našim západním sousedům. Vzpomínáte? Nejdřív Schumacher chyboval při centru a Jihoameričané šli do vedení, poté nabyli dokonce dvoubrankový náskok. Můj tehdejší favorit srovnal, ale po Maradonově přihrávce rozhodl o vítězství bílo-modrých Burruchaga. Byl to šampionát Diega Maradony, to on byl hlavní postavou svého týmu a vlastně i celého krásného mistrovství.

KVÍZ: Sparta slaví 129 let. Poznáte všechny slavné fotbalisty pražského klubu?

O čtyři roky později Německo Argentině porážku oplatilo, to už jsem ale přál spíše jí. Jenže Maradona byl v Itálii stínem toho skvělého Diega z Mexika, postupem času jeho gloriola slábla, a to především vinou skandálního osobního života. Na scéně se objevily další argentinské hvězdy - Cannigia, Batistuta, Ortega… Nikdo ale nebyl novým Maradonou.

KVÍZ: Kolik poznáte slavných hráčů fotbalových Teplic?

Až když sestoupil na pozemská hřiště Messi… Fotbalista, který má své umění dáno shůry, stejně jako tomu bylo u Diega. Na rozdíl od něho je ale i skvělým člověkem; dětem tohoto technika par excellence můžeme dávat bez obav za vzor. Skloubení sportovního umění a lidských kvalit oceňují miliony fanoušků, proto je tak oblíbený. Maradonovi se ale ještě nevyrovnal. Messi totiž za svou úžasnou kariéru posbíral celou řadu klubových, reprezentačních i individuálních trofejí, titul mistra světa mu ale chybí, byť ho měl například před osmi lety v Brazílii na dostřel. Ze srdce Leovi přeji, aby vybojoval ten zlatý grál, po kterém tolik touží se všemi Argentinci. Pokud se mu to povede, bude navždy vyřešena otázka, jestli se vyrovná Maradonovi.