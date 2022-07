V minulém týdnu byl náš fotograf v porodnici. Ale mohlo se stát, že vás tam s vaším miminkem nezastihl. Přesto vaše dítě stále neztrácí šanci být v novinách dřív, než se naučí svá první slova. Můžete nám poslat jeho fotku (portrét s informacemi o dni, čase narození a jmény obou rodičů, popřípadě bydlištěm) na email mostecky@denik.cz a svoje miminko najdete buď na stránkách tištěného Deníku nebo právě na tomto místě.

Jezera Milada, Most a Barbora. Podívejte se, jak to tam vypadá. Kde to je lepší?