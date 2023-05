Omezený výběr oblečení pro miminka dříve maminky tlačil také k tomu, aby jim šily vlastní. Stejným způsobem tuto situaci řešila i Renáta Vehovská, která si pak založila rodinnou firmu Amálka, zaměřenou na výrobu a prodej kojeneckého oblečení.

Komplet od firmy Amálka. | Foto: Se souhlasem firmy Amálka

Renáta Vehovská zakládala rodinnou firmu Amálka s manželem v roce 1991, ve svých dvaceti letech. „V této době byl v obchodech také neuvěřitelný nedostatek čehokoliv, nedalo se koupit zdaleka to, co dnes, a mně scházela spousta věciček, které bych chtěla miminku obléci. Jediná cesta byla mu něco pěkného ušít. Následně se zrodil nápad šít oblečků více a nabízet je ostatním maminkám,“ popisuje Renáta.

Móda a pokrok ovlivňují i oděvy pro miminka

Podnikatelka měla k šití blízko. Bavilo ji prý už odmala, kdy vyšívala a šila oblečky pro panenky. „První zkušenosti s šitím byly ještě na ručním šlapacím stroji LADA, na kterém mě naučila šít moje maminka,“ vzpomíná.

Vlastní návrhy i střihy

V době, kdy s podnikáním začínala, si veškeré návrhy a střihy vymýšlela sama, což bylo v kombinaci se staráním se o dítě časově velmi náročné. „Podle toho, jak můj prvorozený syn rostl, jsem střihy různě upravovala a vylepšovala, aby vše vypadalo co nejlépe, ale bylo to také praktické a pohodlné,“ vypráví Renáta, která následně ušité oblečky zkoušela na všech svých třech dětech. Podobným způsobem to dělá dodnes, jen se už nejedná o její děti, ale o vnoučata či další potomky v rodině.

Funkční oblékání dětí od miminek do jednoho roku – jak na to?

Renáta v devadesátých letech začínala s šitím dupaček, kabátků a čepiček. „Postupně, jak jsme firmu rozšiřovali, přidávali jsme další oblečení. Nemůžu s přesností říci, na který návrh oblečku jsem nejvíce hrdá. Máme jich nyní už hodně. Samozřejmě věřím, že všechny jsem je vymyslela s láskou pro spokojenost všech miminek a zároveň i maminek,“ říká Renáta.

Přesun na internet

Trh s dětským oblečením prošel během více jak třicetileté existence Amálky velkými změnami, ať už z hlediska technologie, nebo například šíře nabídky sortimentu.

Miminko může stát i desítky tisíc korun, stojí to ale rozhodně za to

„Na začátku jsem byla velice ráda, když jsem měla alespoň tři základní barvy z bavlny, ze kterých jsem mohla šít. Dnes máme k dispozici možná stovky krásných motivů, více typů látek a je jen na fantazii, jak to vše zkombinovat do finálního výrobku,“ popisuje podnikatelka s tím, že největší posun v její firmě nastal v případě e-commerce a přesunutí veškeré ušité nabídky obchodu na internet a sociální sítě. Firma si v roce 2009 rozjela také vlastní e-shop www.amalkamimi.cz.

Renáta Vehovská.Zdroj: Se souhlasem firmy Amálka

Nadčasové čepičky s oušky

Projekt Miminka a maminky.Zdroj: Deník/Jan LakomýAmálka se soustředí na výrobu menších sérií. Barevné motivy a vzory látek se u ní tak několikrát za rok různě střídají. K těm oblíbeným a více prodávaným se ale firma často vrací.

„Jako nadčasový hit bych nejlépe zhodnotila naše čepičky s ozdobnými oušky. Jejich slušivý design a promyšlený střih je stejný už desítky let. Zkrátka co dobře funguje, není třeba měnit. Velkou oblibu jsme zaznamenali i u našich rostoucích kalhot,“ říká Renáta.

Oblíbenost zboží u zákazníků se pak odvíjí od závislosti na sezóně. V zimě jsou to třeba teplé kombinézy a bačkůrky, na jaře či podzim nejvíce bavlněné čepičky, rostoucí tepláčky, mikiny, v létě pak letní overaly, kraťasy nebo šatičky. Mezi zboží, které se dobře prodává nezávisle na ročním období a tvoří nejvyšší část prodeje, se pak řadí bodýčka, overaly a kabátky.