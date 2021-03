Zdroj: archiv Jan Zimmermann

Jan Zimmermann se narodil v Ústí nad Labem a od roku 2000 žije v Mostě, který má podle něj pozitiva stejně jako negativa a od jiných českých měst se příliš neliší, snad jen s výjimkou Prahy. Poukazuje na důležitost zohlednit nepoctivé záměry některých místních jedinců. „Politici by se možná měli přijet podívat do Mostu, než přijmou nějaký zákon, aby viděli, co mohou způsobit,“ odkazuje na obchod s chudobou, který je založený na zneužívání sociálních dávek těch nejslabších společenských skupin.