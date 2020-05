Věnoval se zpěvu v tanečním souboru Renesance (1987–1993) v Litvínově. Působil v Rádiu Most. „Chvilku jsem to zkoušel i jako učitel, pár dnů dělal pokrývače a tak nějak vnitřně se trápil. Věděl jsem, že by mě práce měla uspokojovat, ale tyhle pocity jsem zažíval pouze na jevišti nebo v autodílně. Kdybych neuměl zpívat, tak bych byl určitě automechanikem,“ svěřil se. Auta totiž jsou celý život Vladimíra Hrona a velmi intenzivně se o ně zajímá.