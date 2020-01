Veronika Kašáková pomáhá dětem překonávat překážky v běžném životě

Kráska prožila nelehké dětství, i když na něj vzpomíná v dobrém. „Byla to vlastně jedna velká škola v přírodě. Měla jsem spoustu přátel, spoustu kamarádů a pořád si bylo s kým hrát. To horší bylo před dětským domovem. Dětský domov mi dal to nejlepší, co jsem mohla mít. Měla jsem se lépe, než bych se měla u rodičů,“ řekla v rozhovoru před dvěma lety.