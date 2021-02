Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Období od března 2020 je však pro ni velmi nezvyklé. Kvůli epidemii koronaviru musela obchod několikrát na dlouho zavřít a ani v lednu 2021 ho nemohla otevřít. Doufá, že až koronakrize pomine, zákazníci se vrátí. Přes internet neprodává, protože křehké zboží nechce jen tak posílat v balíku, a navíc by to bylo technicky a investičně náročné. Jen nafotit správně šperk, vyžaduje um. A když máte tisíce kusů originálního zboží, byla by péče o e-shop a reklamu vyčerpávající. Paní Věra zatím žije z rezerv a hlavně - má důchod. „Bez něj bych to nezvládla. Naštěstí je obchod můj a poplatky jsou nízké. Tak dlouhé odstavení provozu by se jinak nedalo zvládnout,“ dodává paní Věra.