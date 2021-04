Milan Hofner, bývalý místostarosta obce Volevčice.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Za to na kostel na návsi je rád. „Jsme na něj hrdí,“ říká. Starobylý svatostánek chtěly kdysi Volevčice získat a skoro byla hotová smlouva s církví o převodu do obecního majetku. Jenže vstřícného faráře nahradil jiný, který dál jednat nechtěl. Podle bývalého místostarosty je to škoda, protože kostel by teď mohl být díky dotacím opravenější a hezčí. Na Vánoce by se tam mohlo zase zpívat, protože prostor má dobrou akustiku.