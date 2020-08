Zdroj: archiv Kateřiny Vackové

„Byla to vlastní zkušenost s onkologickým onemocněním, respektive rakovinou vaječníku, když mi bylo 22 let. Byla jsem diagnostikována v průběhu studia medicíny po tom, co jsem cítila, že s mým tělem není něco v pořádku. Tím, že jsem byla studentkou medicíny, jsem věděla, na co si dát pozor a naštěstí jsem lékaře navštívila včas. Když jsem se po operaci ptala vrstevníků, co by dělali, kdyby cítili stejné symptomy, tak většina z nich řekla, že by to přešli a řekli si, že jsou jen unaveni z práce. To mě zalarmovalo, protože bych opravdu nechtěla, aby někdo přišel o život jen kvůli nedostatku informací o svém vlastním těle.“