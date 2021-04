Adéla Pazderová.Zdroj: DHK Baník Most



„V Mělníku jsme trénovali třikrát do týdne, tady jsme trénovali pětkrát týdně. Navíc jsem se to musela naučit skloubit se školou. Ze začátku to určitě náročné je, ale jak do toho člověk jednou skočí, dá se to zvládnout,“ dokresluje mladá házenkářka a studentka gymnázia.