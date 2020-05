Zdroj: archiv Tomáše Böckla

A jak? „Nejdřív mě mamka dala na balet, kde jsem to ale moc dlouho nevydržel. Potom jsem začal, když mi bylo šest let, chodit na společenské tance, kde jsem tančil do 14 let. Pořád jsem cítil, že potřebuji něco víc, větší svobodu v pohybu, až jsem narazil na street, a to bylo ono. To bylo přesně to, po čem moje duše toužila,“ doplnil.