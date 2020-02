Jeho nejmilejším letadlem je německý Focke Wulf 190. „To je prostě moje srdcovka. Těch mám v různých měřítkách postavených sedmnáct a další stavebnice na zkompletování čekají,“ říká. Nestaví vojenskou techniku. To přiznává, že mu moc nejde. „Možná proto, že ji stavím, myslím si, že k ní nemám až takový cit. Když jsem předtím něco postavil, tak se mi pak zdálo, že to není to, co jsem zrovna očekával. Když už něco jiného, než letadlo, tak auta. Je to takové zpestření,“ doplňuje.