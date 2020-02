Martin se dostal ke klavíru jako samouk. „Potom po nějakých dvou, třech letech, co jsem doma brnkal na malé klávesy na baterky, rodiče napadlo dát mě do lidušky k učiteli Řeřichovi. Ríša mi ukázal víc samotné řemeslo, a protože vycítil, že to mám v sobě a nemá cenu se mnou zacházet jako s řadovým žákem, tak si řekl, že je na čase mě zase nechat jít svou cestou a asi se to vyplatilo, protože to nadšení u mě bylo a pořád je obrovské. Touha se technicky zlepšovat a osahávat si další žánry u mě stále je. Někdy si říkám, že kdybych na tom byl jako ta drtivá většina klavíristů v lidušce, kteří mají hudební nauku a hrají převážně klasiku, tak bych dnes byl jinde, než tam kde jsem,“ říká Martin.