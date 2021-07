U obecního rybníčku v krušnohorském Brandově bydlí v hezkém domku Václav a Jaroslava Cillerovi. Zná je celá příhraniční vesnice. Václav je řezbář, který vyrobil nespočet dřevěných postaviček a také loutkové divadlo. Má ho v malém přístřešku, kde předloni v létě začal uvádět pro děti starousedlíků i rekreantů pohádková představení, která sám režíruje. K jeho koníčku ho přivedla manželka, která má od školních let blízko k užitému umění. Manželům je přes sedmdesát, ale tvořivost je u nich doma znát na každém kroku. Oba srší nápady. „Děláme to pro radost,“ říká řezbář.

Lípa, to je jeho strom. Z měkkého dřeva, ideálního při řezbářství, vyrobil různá zvířátka, figurky, betlémy, dekorace, loutky nebo sošky Rumcajse, Manky a Cipíska. Velkou sochu madony daroval brandovskému kostelu. Cení si každého svého výtvoru, těžko vybírá ten nejlepší. „Do každé práce jsem dal všechno,“ vysvětluje. Největší je ale betlém, který manželé dělali společně.

Václav vyřezává od roku 1996. Předtím ke dřevu žádný niterný vztah neměl. Zajímavé je, že s řezbářstvím začala dřív jeho žena. „Pustila se do vyřezávání a já se na ni díval. A pak jsem se ve dřevě začal taky šťourat a teď to dělám já a paní už mi jenom do toho povídá,“ směje se Václav na zahradě, kde po kmeni „lezou“ dřevěné veverky. „Já jsem měla přání dostat k padesátinám dláta. Na zakládce, když byly dílny, mě strašně bavilo dělat se dřevem a natírat ho,“ vzpomíná Jaroslava, která se kdysi nedostala na keramickou průmyslovku do Karlových Varů a začala se tam učit malířkou porcelánu.

Její manžel, který domácí řezbářství převzal, má v brandovské usedlosti dvě dílničky – jednu na hrubou a prašnou práci se soustruhem a druhou na jemnější tvorbu s dláty. Když chce návštěvám ukázat, co už za ty roky udělal, vytáhne fotoalba, kde má práci zdokumentovanou. „Tohle všechno jsme vyrobili,“ pochlubí se a začne listovat. Kolik přesně toho udělali, ale netuší, protože řada drobnějších věcí se nefotila nebo se rozdala známým. „To se nedá spočítat, ale budou to určitě stovky,“ odhaduje řezbář, který své řemeslo předváděl i na jarmarcích v Brandově. Povoláním je ale strojvedoucí. Před odchodem do penze řídil lokomotivy na šachtách na Mostecku, nejprve na dole Ležáky, pak na Švermovi. Vozil i uhlí, které bylo pod starým Mostem, kde stálo velké kamenné divadlo.

Cillerovi mají divadlo mnohem menší. Je to komůrka, samozřejmě dřevěná, s 25 loutkami na provázku, které jsou teď zabalené a uskladněné. Třiceticentimetrové loutky vyrobil Václav a ošatila je Jaroslava, která je i autorkou kulis. Před covidem hrál řezbář třeba pohádku o čertech nebo O perníkové chaloupce. O představení byl velký zájem. V sálečku sedělo i přes dvacet dětí, ostatní hosté koukali z venku přes okno. O nevšední události psal obecní zpravodaj.

„Fakt úžasné. Já byl moc rád, že poskytli své prostory a zahradu na to, aby se tu mohlo hrát v letním období divadlo pro děti z Brandova,“ chválí Cillerovi starosta Jiří Mooz. Protože kapacita divadla je omezená, měla se loni představení přestěhovat do obecního kulturního sálu, ale koronakrize to překazila. Teď se čeká na lepší časy.

Cillerovi žijí v Brandově přes třicet let, z počátku byli chataři, natrvalo se v obci usadili před patnácti lety. Domek si postavili sami. Proč si vybrali zrovna Brandov? Kvůli klidu a hezkému prostředí uprostřed horských luk a lesů. „Tady je to úplně perfektní, teď všichni jezdí do hor, ale my nemusíme. Jsme tu na takové polosamotě, je to tu upravené a starostu máme prima. Stará se, takže se nám tu líbí,“ dodává řezbář v montérkách. Práce má stále dost.