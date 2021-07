/LIDÉ ODVEDLE/ Mostecká cesta házenkářky Evy Bezpalcové se naplnila. Zkušená brankářka po dohodě s klubem v Mostě končí. Uzavřela se tak severočeská kapitola dívky, která s Mostem vybojovala sedm českých titulů a zahrála si Ligu mistryň.

Končící brankářka házenkářského DHK Baník Most Eva Bezpalcová | Foto: archiv Deníku

Jaký byl ale vůbec kariérní start této hráčky? „Původně jsem to zkoušela i na pivotu a celkem mě to bavilo, ale teta trenérka mě postavila do brány, protože mě moc nebavilo běhat a brankářek bylo málo. A už jsme u toho zůstala. V osmnácti letech jsem dostala nabídku jít hrát Interligu do Jindřichova Hradce, tam jsem se poprvé potkala s Hankou Martínkovou, se kterou jsme se pak sešly i v Mostě,“ vzpomíná Eva Bezpalcová na bývalou spoluhráčku a vytáhlou kanonýrku Mostu.