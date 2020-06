Zdroj: Deník/Martin Vokurka

S kontrabasem začínal v době, kdy většina děti nejdříve chodila do houslí. „Jednou mi učitel řekl, že mám těžkou pravou ruku. Že už s houslemi dál nic nedokážu. Nabídl zkusit kontrabas. No, a já souhlasil a byl to osudový okamžik. I v tom, že jsem tenkrát u něj v bytě zahlédl jeho vnučku, do které jsem se zamiloval. Později se stala mou manželkou,“ vzpomíná.