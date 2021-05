Zdroj: archiv Pavly Vadlejchové

Pavla Vadlejchová by i v seniorském věku ráda cvičila co nejdéle. "Dokud to půjde,“ říká. Cvičení rodičů s dětmi zahrnuje pohybové aktivity a hry s hudbou. Obsah se mění, aby byl pestrý. Přínos není jen v tělocviku a upevňování rodinných vztahů - děti se seznamují s jinými a připravují se tak na větší školkové či školní kolektivy. „Jsou maminky, které do té doby mezi lidi nechodily a byly uzavřené, a to se hodně pozná na dětech. Společné cvičení jim pomáhá,“ upozorňuje cvičitelka.