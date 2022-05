„Jako sociální pracovníci jsme po této službě volali léta,“ uvedl. Když neziskovky pomůžou třeba rodině v nouzi sehnat byt, nemá obvykle dost peněz na zařízení, takže žije v holobytě. „Ono se to nezdá, ale zabydlet jednu domácnost stojí minimálně čtyřicet tisíc korun,“ sdělil Valenta. Nábytková banka dodává postele, stoly, židle, regály, skříně, komody a další věci bezplatně. Je to i ekologické, protože v evropských spalovnách ročně proletí komínem desítky tisíc tun použitelného nábytku.

„Sociální funkce nábytkové banky spočívá v tom, že nabízí bytové vybavení lidem, kteří ho nejvíc potřebují. Taková banka má však i ekologickou funkci, což je mi také velice blízké,“ řekl vedoucí. Jeho tým s dispečerem, skladníkem a dvěma řidiči sídlí v městské hale na okraji Prahy, kde si každý klient může vybrat až 15 kusů nábytku. Jsou to hlavně rodiny s nízkými příjmy, mladí dospělí odcházející z dětských domovů či pěstounské péče, invalidé, senioři a od letoška i ukrajinské ženy a děti prchající před válkou. „Na samotném začátku jsme si řekli, že všem našim podpořeným rodinám budeme nabízet bytové vybavení v té nejvyšší možné jakosti secondhandového nábytku,“ sdělil Valenta.

Dárců je prý dost, což potvrdil i covid – lidi měli doma víc času uklízet a do banky vozili spoustu věcí. Příjemci se škůdců bát nemusejí. „Poučili jsme se z chyb kolegů z celého světa. V jednom evropském městě brali úplně všechno a pak se divili, že měly halu plnou štěnic,“ uvedl vedoucí. Banka proto nepřijímá nic tkaného s výplní, tedy žádná křesla, pohovky ani matrace, což by navíc bylo nehygienické. Také nebere oblečení, ubrusy či ložní prádlo.

Začala ale přijímat a rozdávat nádobí, hračky a také elektrospotřebiče, které si lidé berou na svou zodpovědnost. Banka odmítá rozbité věci, což byla třeba mikrovlnná trouba bez dvířek. „Někteří dárci si myslí, že naše podpořené rodiny vezmou všechno, ale my jim nechceme dávat odpad, ale fajn věci, které fungují,“ upozornil Valenta.

Banka už vydala stovkám lidí tisíce věcí a do roku 2030 se chce rozšířit. Vizí vedoucího je rozvíjet opravy, vozový park a počet zaměstnanců ztrojnásobit.

Banka působí jen pro území Prahy. „Volají nám lidi z celé republiky, hodně ze severních Čech nebo severní Moravy, že potřebují pomoc. Trhá mi to srdce, když slyším ty příběhy. Nejraději bychom pomohli všem, ale nemáme na to kapacity,“ uvedl rodák z Mostu. Doufá, že s podporou úřadů a místních samospráv jednou vzniknou nábytkové banky ve všech větších městech, případně i v Mostě, kde by také šlo jako dárce zapojit firmy, které při stěhování nebo modernizaci interiérů nepotřebný nábytek běžně vyhazují.

„Hodně lidí říká, že kancelářský nábytek do bytů je nesmysl, ale není to tak. Do malometrážních bytů se ergonomicky hodí, zabere méně prostoru a navíc vypadá hezky, protože ve firmách si ho udržují. Proto ho bereme hrozně rádi,“ řekl Valenta, který o víkendu přednášel v poloprázdném mosteckém Prioru na festivalu Recykult. Volné prostory v Prioru by podle Valenty byly ideální pro nábytkovou banku, protože budova stojí v centru města. Kdo by chtěl v Mostě toto recyklační zařízení po vzoru Prahy založit, Valenta mu rád poradí.

Podle spolupořadatelky Recykultu Jany Jungmannové ze spolku Veřejná kulturní iniciativa Most by mostecká nábytková banka mohla být spádovou pro okolní obce. „Pojďme toto téma v Mostě otevřít, protože nábytková banka tu chybí,“ uvedla. Jungmannová doporučuje vytvořit komplexní službu na bázi ReUse centra, což je prostor, kam lidé přinášejí nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít. Součástí takového střediska mohou být dílny na opravu věcí, designérské obchody či vzdělávací akce.