Zdroj: DHK Baník Most

Samotnou Veroniku Andrýskovou nabídka z Mostu hodně překvapila. „Vůbec jsem to nečekala. Původně jsem plánovala, že bych šla hrát do zahraničí, ale to bohužel kvůli aktuální situaci, škole i dalším okolnostem nevyšlo. Musím ale říct, že mě zájem Mostu příjemně překvapil. Dlouho jsem to promýšlela, ale přesvědčilo mě, že Most má výsledky a pro mou kariéru to bude jednoznačně krok kupředu i s ohledem na to, že chci v budoucnu pomýšlet na zahraniční angažmá,“ poukazuje Andrýsková a poodhaluje své sny, které se váží k zahraničí.