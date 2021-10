V nejstarší části Mostu, u kostelíka svatého Ducha ze 14. století, sídlí v přízemí bývalé porcelánky neobvyklé zařízení. Je to dílna Woodmaid, která po rekonstrukci prostor vytvořila zázemí pro nové vzdělávací programy zaměřené na zručnost, umění a prožitek z rukodělné výroby. V září otevřený Ateliér řemesel, jehož zkušební provoz finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti, se osvědčil a od října nabízí další akce pro školy a veřejnost.

„V září jsme si ověřili, že naše nabídka lidi zajímá a že jdeme správnou cestou,“ sdělila zakladatelka dílny Woodmaid Blanka Techlovská. Zásadní je pro ni svoboda a tvořivost. V dílně, kde se snoubí staré i nové, je však patrný i vztah k tradici. Najdete tam zrcadlo jako na zámku, kufry jako v pohádce a nevšední designové doplňky. Dominuje však dřevo. „Vždy mě lákaly umělecko-řemeslné věci. Odmala jsem obdivovala krásně udělané předměty, co se po generace uchovávaly v rodinách,“ vysvětlila Techlovská, které tíhla i k fotografii a textilu, ale přes práci se dřevem se dostala ke vzdělávání a muzejní pedagogice.

Nový Atelier minulý měsíc pořádal s různými lektory výtvarné, sklářské a řezbářské dílny. Do konce roku jich bude ještě celá řada a v plánu jsou další. Woodmaid se zároveň připravuje na Vánoce, což zabírá nyní hodně času.

Do Atelieru začaly od září chodit nejen školní třídy, ale i rodiny s dětmi a seniory, protože dílna podněcuje mezigenerační setkávání a společnou relaxaci při kreativním tvoření. Neobvyklou formu trávení volného času si vyzkoušela také výprava z dětského domova či azylového domu pro matky s dětmi. „Zveme k nám lektory, kteří nás všechny obohacují svým umem. Jsou to moc hezká setkání, při kterých se s námi podělí o celoživotní zkušenosti a zážitky,“ řekla Techlovská.

Atelier je multifunkční prostor, který vznikl stavební úpravou části historické budovy v ulici Kostelní, kdysi s názvem Pražská. Je to poslední lokalita z původního jádra starého Mostu, jenž v minulém století ustoupil těžbě uhlí. Rekonstrukce dílny začala letos na jaře a pomohla ji financovat internetová sbírka Hithit, v níž lidé shromáždili přes 184 tisíc korun. Díky tomu se například renovovaly rozvody a oddělily se prostory pro dílenskou činnost a pro malé bistro. Občerstvení se zdravými potravinami a nápoji, které se má otevřít do jara 2022, pomůže ufinancovat vzdělávací projekty v dílně.

Prostřednictvím bistra jí pomůžou třeba útraty turistů, kteří se přijedou podívat na oba mostecké kostely nebo na sousední jezero Most. Woodmaid se mezitím změní na zapsaný spolek, aby mohl svou činnost efektivně propojovat a udržel neziskové veřejné aktivity. „Byla bych ráda, aby vznikl životaschopný organismus, v němž se vše navzájem podporuje,“ uvedla Techlovská.

Zakladatelka dílny hodlá s členy připravovaného spolku rozjet co nejdříve nový sociální program Brigáda 15+, v němž nabídne mládeži od 15 let brigády za finanční odměnu. Mladí pomocníci budou třeba balit výrobky pro e-shop či dodělávat některé dřevěné komponenty. Podle Techlovské si mnoho dospívajících dětí před vstupem na trh práce nevytvoří žádné pracovní návyky, což jim pak komplikuje život. Brigáda ušitá dětem na míru jim má dodat odvahu a zdravé sebevědomí, aby lépe zvládly první zaměstnání. „Řada dětí netuší, jak se vydělávají peníze a jaké povinnosti to obnáší. Potřebují toho hodně zažít, než někde pracovně uspějí. Chceme také malým výzkumem sledovat, jak se dětem během brigády podaří naplňovat jejich cíle,“ dodala Techlovská. Spolek hodlá dětem poskytnout zábavnou formou základy finanční gramotnosti a nabídne brigádu i handicapovaným teenagerům, kterým se běžné firmy individuálně nevěnují.

Dílna Woodmaid je v ČR známá svým projektem Školní dílna, ve kterém se zaměřuje na vývoj, inovaci, výrobu a prodej jednoduchých didaktických stavebnic ze dřeva. Originální produkty pomáhají školám navazovat na přerušenou tradici pracovního vyučování, tzv. dílen. Woodmaid školám posílá třeba balíčky s oblíbenými roboty či ptačími krmítky, které mohou sestavovat i děti na prvním stupni při hodinách prvouky či výtvarné výchovy, aniž by potřebovaly dobře vybavenou dílnu. Školám, které kdysi zrušily zázemí pro technickou výuku, tak odpadají starosti se sháněním nástrojů a materiálu.

Techlovská stavebnice dělala sama, ale s nárůstem poptávky přenechala výrobu komponentů osvědčeným řemeslníkům, kteří pracují jinde. V mostecké dílně, kde ubylo strojů, se hotové díly balí a připravují k odeslání či uskladnění. Ponechané stojanové vrtačky a lupínková pila poslouží při výuce v rámci Atelieru, případně při Brigádě 15+.

V neděli 17. října bude v dílně Atelier skla pro dvanáct lidí, kteří se naučí základní mozaikové techniky a jak řezat a štípat ploché sklo. Vyrobí si mozaikový podnos - do dřevěného rámu vyskládají vlastní motiv a poté mozaiku přelijí křišťálovou pryskyřicí. V říjnu bude i řezbářský Atelier s výrobou lžic nebo vařeček z lipového nebo olšového dřeva. Ceny kurzů jsou v řádech stovek korun.