Zdroj: archiv Petra Šonky

Zlom přišel, když byl na návštěvě u kolegy z práce, který stavěl plastikové modely letadel. „To byl myslím rok 1982, tak mě to zase chytlo. Postupně se k nám do republiky začaly dovážet stavebnice ze západu, první Airfixy a Revelly a zase jsem se k modelářství vrátil. Jako všichni v té době jsem stavěl, co se dalo na našem trhu koupit. Dneska už je to jiné. Je možné si vybírat z obrovského množství stavebnic od mnoha výrobců, včetně doplňků, takže už si člověk vybírá, co se mu líbí nebo co je pro něj určitá modelářská výzva,“ doplňuje.