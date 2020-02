„Abych pravdu řekl, tak si na první zápas na střídačce jako vedoucí mužstva ani nevzpomenu. To už je tak dávno. To bych musel někde hledat, ale myslím si, že už bych to ani nenašel. Ani si nevzpomenu, jestli to bylo doma nebo venku,“ říká s tím, že první sezona v nové funkci byla odlišná od těch, které se odehrávají v současnosti. „Určitě bylo všechno klidnější, více se komunikovalo a byl to jiný styl života, než je dneska,“ doplňuje. Hokej se podle jeho slov hodně změnil. „Dnešní kluci více bruslí a jsou daleko více v pohybu a rychlosti. Za nás to bylo možná pomalejší, ale zase se hrálo hodně technicky,“ dodává.