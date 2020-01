Michal Pecháček: Byl jsem dlouho zticha, ale ještě jsem nevypěnil

Nedávno ale zase pookřál, když natáčel jako host s kolegou v Praze. „Musím přiznat, že to bylo moc fajn. Vysypal jsem to tam jak za mlada a udělal jsem tím radost i sám sobě, že to pořád umím a nic jsem nezapomněl. Docela mě to nabilo energií a říkám si, že zase něco udělám. Zdá se mi, že z pohledu nového alba jsem byl dost dlouho zticha, držel jsem hubu a teď bych se k tomu měl asi vrátit, protože jsem ještě nevypěnil,“ uzavírá.