V Praze nebo v Brně jsou knihovny tak velké, že v nich nový čtenář snadno zabloudí. V obecní lidové knihovně v Mariánských Radčicích by se neztratil. Je maličká jako planeta Malého prince. Jedna místnost bez elektroniky, za to několik regálů přetékajících literaturou, pár stolů a křesel, umývadlo, obraz Boženy Němcové a pod ní výstava věcí z éry socialismu. Na této planetce vládne od rána do večera ticho, až na středu. To je jediný den v týdnu, kdy se knihovnička na dvě hodiny otevře pro veřejnost. Tu tvoří necelá dvacítka čtenářů.