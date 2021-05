Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Uvnitř jsou základní potraviny od chleba po mléko, nápoje, chlazené věci, drogérii a vše, co lidé běžné potřebují. Udržet obchod v obci, kde žije přes dvě stě obyvatel, to chce kuráž. S tržbou pomáhá už jen pár místních a v létě hlavně zahrádkáři. „Je to takový drahý koníček,“ říká rodák ze Strupčic, který v Malém Březnu žije přes třicet let.