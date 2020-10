Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Zdeněk Klenák je rodákem z Mostu. Vystudoval Fakultu strojní ČVUT Praha. Je předsedou Automoto klubu SHD Most v AČR. Na starosti má Dětské dopravní hřiště Most, které od 70. let slouží k výuce dopravní výchovy dětí základních škol. Na hřišti probíhá výuka pro děti z Mostu, Litvínova a okolí, a to prakticky každý den po dobu výuky ve školách od března do začátku prosince. Hřiště ročně navštíví zhruba 3 000 dětí, chodí na něj i školky a družiny.