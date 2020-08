Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Upozorňuje, že hasiči v chemičce byli vždy velmi důležití, protože hlídali nebezpečnou výrobu. „Hodně často nám šlo o život. Nic jsme nemohli nechat náhodě. A záleželo doopravdy na nás, jak jsme zasahovali při požárech. Kdybychom zasáhli špatně, tak by se nám to vymstilo. Nejen nám, ale i obyvatelům Litvínova a Mostu,“ tvrdí. K nejkurióznějším výjezdům patřil ten k výbuchu na destilacích. Tank (nádrž) plný benzínu vyletěl asi 20 metrů do vzduchu a posadil se na čerpací stanici. „A nic se nestalo, to bylo velké štěstí, protože to mohla být velká katastrofa,“ říká hasič, který šel do penze v roce 2007.