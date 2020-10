Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Jak vzniká taková učebnice, to prý by bylo na dlouhé povídání. „U každé publikace je to trochu jinak. Například u starších učebnic určených k přípravě na maturitu se kdysi kladl důraz na základní fakta a přehlednost, teď je to víc o vědeckosti. Je ale třeba vše správně vyvážit, aby to nebylo moc akademické a ani moc laciné. Důležitá je vždy srozumitelnost. Vzorem může být dětský psycholog Zdeněk Matějček. Z jeho publikací z 80. let stále sálá odbornost a cit. Je čtivý i dnes,“ říká dále.