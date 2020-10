Zdroj: Dominik Síbr

Jak se Tereza Eksteinová poprala s letošní přípravou, kterou hodně ovlivnila pandemie koronaviru? „Bylo to dlouhé, ale určitě to nebyl promarněný čas. Já byla na jaře u rodičů a připravovala se tam. Ale celkem to šlo, my máme dobré vztahy, takže žádná ponorková nemoc nepropukla. A kdyby náhodou, máme velký dům a zahradu, takže by bylo kam utéct, ale nebylo to vůbec potřeba,“ směje se sympatická házenkářka, která nedávno oslavila s Mostem zisk zlata z Českého poháru. Ale žádné velké juchání se nekonalo.