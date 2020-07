Zdroj: Deník

V Mostě se Smetková potká se svou spoluhráčkou z Poruby Veronikou Andrýskovou. Přestup s ní ale neřešila. „O mém přestupu kromě úplně nejbližšího okolí téměř nikdo nevěděl, i holkám v týmu jsem to říkala až během tohoto týdne. Ale nejdu úplně do neznáma, některé spoluhráčky z Mostu znám, jednak jsme proti sobě hrávaly, ale potkávaly jsme se i v reprezentaci, takže úplně cizí prostředí to nebude,“ těší se na novou výzvu blonďatá hráčka, která má obrovskou podporu v rodině, kde se ale házená nikdo nevěnoval.