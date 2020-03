Úspěšnou pedagožku trápí několik problémů školství. „V první řadě napěchované školní vzdělávací programy. Za posledních několik let jsme do našich plánů doplňovali velké množství informací. Někdy mám pocit, že se ve společnosti objeví problém a teď, co s tím. Šup, školy to zařídí, přidáme další kolonky do RVP. Finanční gramotnost, etická výchova, výchova obrany státu, výchova vztahu ke starým lidem. Taky se vám zdá, že něco by děti měly znát z rodiny?“ dodává.