Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Do práce na kole jezdil už v sedmdesátých letech do chemických závodů v Záluží. Má tři syny, bývalé hokejisty, kteří také jezdí na kole.„Individuálně jsem se začal dopravovat a z jízdy radovat už na tříkolce,“ říká s úsměvem. Následovala samozřejmě koloběžka a v žákovských letech už si osedlal tatínkovo kolo. Byla to takzvaná Hapina, na které otec jezdil, jako většina horníků kolečkářů, do práce na Důl Ležáky. „Už tenkrát jsem nejezdil jen kolem baráku, ale vyjížděl jsem z města ven, do okolních vesnic,“ vzpomíná. Silničního Favorita dostal od tatínka k osmnáctým narozeninám.