Zdroj: archiv Petra Červenky

Řízení města je podle něj často i složité, je za tím hodně úsilí, ale stále to považuje za krásnou práci. V roce 2018 už měl sice blízko k tomu, že kandidovat nebude, ale tehdy se nechal přesvědčit, aby šel do toho znovu, a měl opět úspěch. „Lidi si za ta léta zkrátka všimli, že se svými kolegy chci pro obec to nejlepší,“ vysvětluje starosta, kterému bude v únoru 71 let. Toto volební období považuje za své poslední. Podle něj je čas dát šanci mladším politikům s jinými názory.