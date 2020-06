Zdroj: Deník/Martin Vokurka

David Horvát dělá parkour odmala, kdy ho zaujaly skoky ninjů. Skákal všude možně, ze začátku přes malé zdi. U baráku, knihovny, soudu. Padal na záda, na hlavu a zlomil si i nohu. To ho poučilo. Teď vše promýšlí. „Parkour má určitě budoucnost, když budeme držet při sobě. Je dobrý v tom, že když jdete městem, tak si můžete říct, tady jsem to skočil, tady jsem překonal strach. Vidíte i vzpomínky s kluky, není to jen o skákání. Neberu to jako sport, kde se lidi předháněj. V parkouru se mají podporovat, být spolu a nehecovat se do těžkých skoků.“