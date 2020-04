S muzikou začínal v litvínovské základní umělecké školy. Pochází z nedaleké obce Louka u Litvínova. „Když jsem začínal, vždycky mě fascinovala svoboda jazzu, to že můžete cestovat, občas obdiv žen; to že nemusíte každý týden chodit do práce, bavit se s lidmi, se kterými si nemáte co říci, ale musíte s nimi vycházet… V hudbě se většinou setkáte se zajímavými charaktery, možná někdy trochu bláznivými, ale většinou se nenudíte,“ vyznal se, proč je jeho hudebním žánrem právě jazz.