Vše začalo tím, že objevil hrob legionáře na hřbitově v Jirkově. „Chtěl jsem znát důvod, proč žil právě tady. Když jsem pak začal pátrat po jeho osudu, tak mě to chytlo a důvody ostatních legionářů jsem následně shrnul v mé knížce,“ říká. Na otázku, proč se do pohraničí začali čs. legionáři stěhovat z vnitrozemí, Miroslav Jančar odpovídá: „Bylo to mezi první a druhou světovou válkou. Tehdy došlo k pozemkové reformě. Její součástí bylo také rozparcelování pozemků tehdejší šlechty. A tyto pozemky byly přidělovány mimo jiné i legionářům, kteří si o ně zažádali. Dělo se tak například v Pesvicích, Všestudech i jinde na Chomutovsku. Pokud tady chtěli legionáři hospodařit jako zemědělci, museli tady mít i domov. V Praze existovala společnost, která podle jednoho projektu stavěla pro legionáře domy, včetně dalšího příslušenství. Šlo o Obecně prospěšné stavební družstvo pro výstavbu kolonií pro legionáře, cena za dům a příslušenství činila 150 tisíc korun. K tomu dostali kolem 15 hektarů půdy, zhruba v hodnotě 100 tisíc korun,“ vysvětluje. A nebylo to zadarmo. Legionáři si všechno museli do poslední koruny zaplatit. Nebylo výjimkou, že tyto půjčky na domy a pozemky spláceli ještě jejich potomci, děti nebo vnuci.