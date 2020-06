Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Mostečan „utekl“ k cirkusu před pár lety. Působí v experimentálního cirkusu Ohana, jako komik MaTé, krvavý klaun To a akrobat na vzdušné čínské tyči. A jak začala jeho cesta k cirkusu? „S postupnými roky jsem si začal vymýšlet nejrůznější představení, se kterými jsem začal vystupovat před publikem. Seznámil jsem s jednou z tradičních cirkusových rodin, se kterou jsme si byli vzájemně sympatičtí. Naše sympatie se postupně zvětšovaly a já jsem tak začal poznávat cirkus, chov zvířat i jednotlivé tréninky. Jezdil jsem k nim vždy na víkend, jarní prázdniny a pak i na celé léto. Cirkus mě zkrátka uchvátil a to, co jsem dlouhá dětská léta obdivoval z publika, jsem začal poznávat na vlastní kůži,“ říká o tom, jak to vlastně všechno začalo.