Zdroj: Deník/Martin Vokurka

V mládí byl Vlastimil Kohout pěkné kvítko. Ve škole měl potíže a neuznával autority. Odmala byl obchodník a dobrodruh. V šesti letech sklidil jednomu komunistovi na Zahražanech hrušky a třešně a prodával je na autobusové zastávce. „Jenže on šel do školy a tam to na mě řekl. Dostal jsem výprask, ale to mě neodradilo,“ vzpomíná.