Josef Lanc, vpravo jako mladý fotografZdroj: archiv Josefa Lance

Josef Lanc je rodák z Lomu. Kdysi pracoval jako fotograf propagačního oddělení v chemických závodech v Záluží. Nyní je znám hlavně jako autor výpravné publikace Návraty do královského města Most. Kniha má 384 stran a 400 fotografií, na kterých kdysi zachytil 74 ulic a náměstí včetně snímků ze střech. „Lidem by se měla připomínat pravda o důvodech zničení města,“ říká fotograf.