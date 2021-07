Josef Beránek starší si splnil sen. Stal se Krušnohorcem. Není chatař, v zalesněném příhraničí má trvalý pobyt.

Bývalý dlouholetý hokejista a trenér Litvínova Josef Beránek starší se usadil v příhraniční vísce Brandov v Krušných horách na Mostecku. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Poprchává. Josef Beránek stojí v pantoflích na zápraží a sleduje šedivé mraky, které obklopily krušnohorské údolíčko mezi Načetínským a Flájským potokem. Německo je od Brandova coby kamenem dohodil, ale dnes to na výlet do Seiffenu nebo Olbernhau nevypadá. Není kam spěchat. Odpoledne se možná sejde parta v brandovské restauraci Sokol nebo přijedou vnoučata. Tady, v nejzápadnějším koutu okresu Most, kde čas plyne trochu jinak, si bývalý litvínovský hokejista a trenér užívá seniorský věk. V květnu mu bylo 79 let. „Je tady bezvadný vzduch,“ řekne a nasaje do plic osvěžující lesní vánek.