Zdroj: DHK Baník Most

„Měla jsem nabídky z různých zemí, například z Rumunska, ale Maďarsko pro mě byla celkem jasná volba. Jejich liga patří k nejkvalitnějším v Evropě. Každému se asi vybaví hlavně Györ, ale i jejich ostatní ligové týmy jsou co do kvality poměrně vyrovnané a silné. Nebude asi snadné se tam prosadit, ale věřím, že se mi to povede. Samozřejmě roli hrála i vzdálenost, protože do svého nového působiště to budu mít z domova na Moravě blíže, než to mám nyní do Mostu. A přímo Dunaújvárosi jsem si vybrala mimo jiné i proto, že i já jsem měla nějaké požadavky a klub mi vyšel maximálně vstříc,“ poukazuje blonďatá házenkářka.